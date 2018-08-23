الكويت والعراق يبحثان تطوير حقول نفطية مشتركة

المصدر: الكويت - كونا

توقع وزير النفط الكويتي، بخيت الرشيدي، إبرام اتفاق مع العراق بشأن استيراد الغاز، وحقول النفط المشتركة على حدود البلدين، قبل نهاية العام

وأضاف الرشيدي، في تصريح صحافي أمس، إن بلاده والعراق سيعينان مستشاراً لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة.

وأوضح أن البلدين حددا أربعة مستشارين حالياً، وسيختاران واحداً منهم لدراسة مشروع الحقول النفطية المشتركة على حدود البلدين. ويملك البلدان حقولاً للنفط على حدودهما، إلا أن تطويرها وإنتاجها حالياً متوقف لحين الاتفاق على آلية العمل وتوزيع الحصص. وبشأن المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، توقع الرشيدي عودة إنتاج حقول النفط المشتركة قريباً، وأن الأمور مع الأشقاء في السعودية، تسير بخطى ثابتة.