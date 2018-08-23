«منظمة التحرير»: تصريحات ترامب بشأن القدس بلا قيمة

المصدر: رام الله - وكالات

دانت منظمة التحرير الفلسطينية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ولاية فرجينيا، واعتبرتها «لا قيمة لها».

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي، إن التصريحات التي أدلى بها ترامب، والتي أكد فيها أنه تم إزالة قضية القدس عن طاولة المفاوضات، «هي استمرار للسياسة الأميركية المنحازة للاحتلال، واستمرار للأوهام التي تعيشها الإدارة الأميركية المتمثلة بإمكانية تطبيق ما يسمى صفقة القرن من دون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، في أية تسويات مستقبلية.

وأردف التميمي: «لا نعلم عن أي مفاوضات يتحدث ترامب، فالقدس متربعة في قلوب شعبنا الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، وإذا استطاع أن يزيلها عن طاولة المفاوضات، فلن يستطيع إزالتها من هذه القلوب».

وأكد موقف القيادة الفلسطينية، وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس الرافض بشكل مطلق لما يسمى لـ«صفقة القرن».