خادم الحرمين: موقفنا ثابت في محاربة الإرهاب

المصدر: منى ـ البيان، واس

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن السعودية التي تضم في جنباتها قبلة المسلمين، ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم، وانطلاقاً من مكانتها الإسلامية ودورها الإقليمي والدولي تؤكد موقفها الثابت في محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بكل أشكاله وصوره والتمسك برسالة الإسلام السمحة والحرص على لم الشمل الإسلامي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع. وأقام خادم الحرمين الشريفين في الديوان الملكي بقصر منى، أمس، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والسمو، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج، الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.