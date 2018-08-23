القرضاوي يسقط الركن الخامس

المصدر: Ⅶ دبي - البيان واشنطن - وكالات

أكّد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، أن محاولات تسييس الحج الصغيرة والمرتبكة سقطت سقوطاً مريعاً أمام النجاح العظيم الذي حققه الموسم.

وكتب عبر «تويتر»، أن «أسطوانة العار والتسييس بدأت إيرانية، وانضمت قطر إليها لتفشل فشلها الذريع. كل التقدير لخادم الحرمين الشريفين، والدولة السعودية على النجاح الكبير الذي تحقق بالإرادة والتنظيم».

يأتي فشل الدعوة لتدويل الحج فيما يحاول بوق الإخوان يوسف القرضاوي أن يعزف لحناً نشازاً في كل حدث، وهذه المرة إزاء الحج،، من خلال تغريدته المتطاولة على شعيرة الحج، مسقطاً الركن الخامس في الإسلام عبر دعوته بشكل غير مباشر بمقاطعتها.

وغرّد عبر «تويتر»، قائلاً: «هذا الحج ليس لله تعالى حاجة فيه»، الأمر الذي أثار استياء بعض النشطاء والشخصيات العامة، الذين اعتبروا أن القرضاوي يسيّس الدين لصالح قطر.

وشنّ مغردون هجوماً عنيفاً على فتوى القرضاوي، مشيرين إلى أن تنظيم الحمدين يُحرك أبواقه لشن حملة مسعورة على الحج من أجل التحريض على السعودية، بعد نجاح الموسم بشكل أبهر العالم.