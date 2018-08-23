الإمارات: هدنة أفغانستان خطوة إيجابية لتحقيق السلام

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ وام

أكدت دولة الإمارات وهي تدين الهجوم، الذي استهدف القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابل، أول من أمس، أن المبادرة الحكيمة للرئيس الأفغاني، أشرف غني، الرامية إلى وقف إطلاق النار، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك خطوة إيجابية لتحقيق السلام.

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، إلى أن المبادرة تصب في جهود بناء الثقة اللازمة لخلق جو إيجابي يدعم المساعي السياسية، التي تعزز فرص الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان. وأضاف البيان أن حقن دماء المواطنين الأفغان في هذه الأيام الفضيلة دعوة إيجابية من الحكومة الأفغانية، وخطوة إيجابية من خطوات بناء الثقة الضرورية لإنهاء الاقتتال في أفغانستان،

وأكد البيان أن دولة الإمارات ومن خلال التزامها التاريخي تجاه أفغانستان حريصة على استقرار وازدهار هذا البلد المسلم، وترى أن ذلك سينعكس أمناً واستقراراً على المنطقة، وأن دعم هذه المبادرة يأتي من حرص دولة الإمارات على قيم السلام في أفغانستان والمنطقة، وتدعو دولة الإمارات للاستجابة لمبادرة الرئيس غني والبناء عليها للوصول إلى حل سياسي مستدام.