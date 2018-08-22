حاج: «سأقفز» من فوق الحجاج لرمي الجمار

المصدر: البيان الالكتروني

أكد الحاج زرخان باكستاني الجنسية أن قصر طوله لأن يمنعه عن رمي الجمرات.

فرغم قصر قامته إلا أنه مليء بالحيوية والنشاط والحس الفكاهي المرح.

و الحاج زرخان من جنوب آسيا ويبلغ من العمر 48 عاماً ، يحج هذا العام لأول مرة ، لا تفارق البسمة شفاهه يجعل من كل حدث نكته ناشراً السعادة على من حوله وفقا لصحيفة الرياض.

طوله يبلغ مترا و 15 سم بلهجة فكاهية ووجه ضاحك يقول : " وقت رمي الجمار سأقفز من فوق الحجاج" مبيناً أن أقربائه سيساعده في أداء النسك".

ويقول الحاج زرخان :" ظللت أجمع المال طيلة حياتي لكي أحج " ، مبينا أن قصر قامته لن يمنعه سواء وقت رمي الجمرات أو بقية النسك.

وقدم الحاج زرخان شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفيرها كل ما يحتاجه الحجاج من وسائل نقل وراحة تعينهم لأداء فريضة الركن الخامس.