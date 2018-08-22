70 ثانية لعودة التيار الكهربائي للمسجد الحرام

المصدر: الرياض



70 ثانية هي المدة الفاصلة بين انقطاع الكهرباء وعمل مولدات الطاقة الكهربائية بمحطة كدي للتغذية الاحتياطية، وهي المحطة المسؤولة عن تغذية المسجد الحرام في حال فقدان التيار من المغذيات الرئيسة القادمة من شركة الكهرباء.

وتقع المحطة على بعد 3.5 كلم جنوب الحرم المكي، وقد بدأ العمل فيها العام 1413هـ بمساحة تقدر 7190 م2، حيث تولد الكهرباء بواسطة 8 مولدات احتياطية في الموقع، وهذه المولدات تعمل آلياً من خلال حاسب آلي خاص موجود في المحطة يسمىMV1، ويقوم بدوره باستشعار انقطاع مصادر التغذية للحرم المكي مُصدراً أمراً بتشغيل المولدات لتأمين تغذية المسجد الحرام.

وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 32 ميغا واط موزعة على ثمانية مولدات، قدرة المولد الواحد (4) ميغا وات تعمل على جهد 13.8 كيلو فولت، ويتم إمداد الحرم بالطاقة الكهربائية من المحطة عن طريق أربعة مخارج قدرة المخرج الواحد 1250 أمبير.

وخلال الزمن المستغرق لتوليد الطاقة يتم تغذية الأجهزة المهمة في المسجد الحرام مثل: (الإضاءات والميكرفونات وغيرها) على نظام البطاريات (UPS).