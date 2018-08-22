منظمة التحرير الفلسطينية: تصريحات ترامب بشأن القدس لا قيمة لها

المصدر: د ب أ

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة أحمد التميمي، إن التصريحات التي أدلى بها ترامب، والتي أكد فيها انه تم إزالة قضية القدس عن طاولة المفاوضات، "هي استمرار للسياسة الأميركية المنحازة لإسرائيل، واستمرار للأوهام التي تعيشها الإدارة الأميركية المتمثلة بإمكانية تطبيق صفقة القرن بدون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، في أية تسويات مستقبلية".

وأردف التميمي: لا نعلم عن أي مفاوضات يتحدث ترامب، فالقدس متربعة في قلوب شعبنا الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، واذا استطاع أن يزيلها عن طاولة المفاوضات، فلن يستطيع ازالتها من هذه القلوب".

وأكد موقف القيادة الفلسطينية، وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس الرافض بشكل مطلق لـ "صفقة القرن"، ولكامل السياسة الأميركية المتعلقة بحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، مشددا على أن الإدارة الأميركية لن تجد فلسطيني واحد يوافق على سياساتها.