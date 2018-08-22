مصدر أمني عراقي: 36 قتيلا وجريحا حصيلة التفجير الانتحاري شمال بغداد

المصدر: د ب أ

وقال المصدر إن"الحصيلة الجديدة للتفجير الانتحاري على نقطة أمنية تابعة للحشد العشائري في قضاء الشرقاط/110كلم شمال تكريت/ بلغت ستة قتلى و30 جريحا بينهم عضو مجلس النواب السابق عدنان الغنام".



كان المصدر أعلن الليلة الماضية ان انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه على نقطة امنية تابعة للحشد العشائري في قضاء الشرقاط مما أدى الى مقتل ثلاثة من الحشد العشائري واصابة 10 آخرين في حصيلة اولية".

يشار إلى أن مناطق عديدة في محافظة صلاح الدين تشهد بين الحين والآخر هجمات و عمليات تنفذها خلايا تنظيم داعش النائمة ضد القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي والعشائري والمواطنين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في بلاده.