أردنية تُرزق بالحاج وضّاح على عرفات

المصدر: Ⅶمكة المكرمة - وكالات

سجل مستشفى جبل الرحمة في مكة المكرمة قدوم أول مولود في مشعر عرفات خلال موسم حج 1439هـ، حيث رزقت حاجة أردنية بطفل اتفقت وزوجها على تسميته وضّاح.

وروى والد «الحاج وضّاح» اللحظات التي سبقت قدوم الضيف الجديد للعائلة قائلاً: «كنا ننوي أنا وزوجتي تناول طعام الغداء وفجأة شعرت بآلام طلق الولادة، وبالمصادفة أننا كنا خارج السكن»، وتابع: «لم أكن وقتها مصدقاً للوضع وأسألها أين نذهب؟ وإثرها خطر في بالي مستشفى جبل الرحمة، وبمجرد دخولنا لقينا استقبالاً كبيراً وعناية واهتماماً منقطع النظير، والحمد لله، الله يسر لنا وجاءنا المولود في أحب مكان إلى المسلمين».

واحتفى الطاقم الطبي بقدوم المولود الأول على صعيد عرفات، فيما اعتبر مغردون في سياق الملاطفة أن المولود الأردني «وضّاح» هو أصغر حاج هذا العام.

يذكر أن الطاقم الطبي والفني في مستشفى جبل الرحمة طلبوا من مدير المستشفى «وضاح أبو طالب» تقديم الهدايا للمولود الذي سماه والده على اسمه.