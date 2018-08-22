تقدم استراتيجي للشرعية في البيضاء والدريهمي

المصدر: Ⅶعدن - البيان

حققت قوات الشرعية في اليمن تقدماً استراتيجياً في جبهتي الملاجم بمحافظة البيضاء، والدريهمي بمحافظة الحديدة، إذ حققت المقاومة تقدماً استراتيجياً باتجاه مركز مديرية الدريهمي، وأسرت عدداً من القناصة الحوثيين، بغطاء من مقاتلات التحالف التي اصطادت 23 حوثياً في ضربات مركّزة.

وتركزت المعارك في الأحياء الشرقية والجنوبية من المدينة.

وفي تعز، ذكرت مصادر عسكرية في جبهة القبيطة أن قوات اللواء الخامس، دعم وإسناد، هاجمت من عدة محاور، خمسة مواقع عسكرية تتحصن بها ميليشيا الحوثي وسيطرت عليها، بينما سيطرت قوات الجيش الوطني وبإسناد من التحالف، على أهم المرتفعات الجبلية في سلسلة جبال البياض بجبهة الملاجم شرق محافظة البيضاء.