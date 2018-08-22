البحرين توقف تأشيرات القطريين

قرّرت وزارة الداخلية البحرينية، أمس، إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للقطريين، باستثناء الطلبة، بسبب تمادي نظام الدوحة في تصرفاته العدائية.

وأكد بيان صادر عن الوزارة أنّ القرار يأتي استناداً إلى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، الصادر في يونيو 2017 وتنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء لكل الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة.

وأضاف البيان أنّ وزارة الداخلية تعلن أنه نتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسؤولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد تقرر إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين.

واستثنت الداخلية البحرينية الطلاب القطريين الذين يدرسون بمملكة البحرين، ومن يحملون تأشيرات ما زالت سارية الصلاحية.