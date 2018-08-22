موجة اغتيالات تسبق اجتياح إدلب

المصدر: Ⅶ دمشق، لندن - وكالات

تصاعدت وتيرة عمليات الاغتيال في إدلب السورية، خلال الساعات الأخيرة، إذ تحولت من عمليات فردية إلى اغتيالات جماعية طالت مقاتلي فصائل المعارضة، وسط ترقب اجتياح قوات النظام المحافظة.

ورصد المرصد السوري استنفاراً من النظام في مطار حماة العسكري، وأكدت مصادر أن عشرات الشاحنات دخلت إلى المطار وخرجت بعد تفريغ حمولتها، التي يرجح أنها ذخيرة، تزامن ذلك مع وصول عشرات العناصر والضباط إلى المطار، ضمن التحضيرات التي تجرى لعملية عسكرية في محافظتي إدلب وحماة، على الرغم من الهدنة التركية الروسية التي يجري تطبيقها لليوم السابع في محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة.