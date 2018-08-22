«الهلال» الإماراتي يواصل توزيع الأضاحي على أهالي الحديدة

المصدر: الحديدة - وام

واصل الهلال الأحمر توزيع الأضاحي على أهالي المناطق المحررة حديثاً في مديرية الدريهمي، وقرية «المنظر» بمحافظة الحديدة، لإدخال الفرح على قلوبهم في يوم العيد. وتستهدف حملة الأضاحي الإماراتية في اليمن دعم الأسر المعوزة والأشد احتياجاً المتأثرة بالحصار الحوثي على المدنيين.

ويستفيد أكثر من نصف مليون يمني من حملة الأضاحي الهادفة إلى توزيع 15 ألف أضحية. وأعرب المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، على هذا العطاء السخي وعلى هذه اللفتة الإنسانية الكريمة. وكانت الإمارات أطلقت مطلع الأسبوع الماضي حملة توزيع الأضاحي تحت شعار «إسعادهم عيدنا» لتشمل 70 بلداً منها اليمن.