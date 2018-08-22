هنية: رفع الحصار عن غزة قاب قوسين أو أدنى

المصدر: غزة- وكالات

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في خطبة العيد بساحة «السرايا» في غزة أمس، أن رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة بات «قاب قوسين أو أدنى»، مع مواصلة المباحثات بشأن التهدئة. وأضاف هنية: «بفضل مسيرات العودة والمقاومة بتنا قاب قوسين أو أدنى من طي صفحة هذا الحصار الظالم، سينتهي هذا الحصار بعز عزيز أو بذل ذليل، وأن أي معالجة إنسانية في غزة مضبوطة دون أثمان سياسية، هذه المعالجة تأتي بتوافق وطني وبشبكة أمان عربية من أجل وضع الضمانات اللازمة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه».

وقال في إشارة إلى المباحثات التي ترعاها مصر ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف: «إننا نسير في طريقنا نحو إنهاء الحصار الظالم عن غزة، وهذا ليس تفضلاً من المحتل ولا منة من أحد، بل هو ثمرة لصمودكم ومقاومتكم». ونوه بأن وفد حماس والفصائل الذي أجرى مباحثات في القاهرة الأسبوع الماضي ركز على ملفي «التهدئة ورفع الحصار والمصالحة الوطنية». وبيَّن هنية، «نتحرك من قلب مسيرات العودة وقواعد الاشتباك التي رسختها فصائل المقاومة مع المحتل».