واشنطن تعلن مقتل خبير متفجرات من «القاعدة» العام الماضي في اليمن

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

صرح مسؤول اميركي أمس، أن خبير متفجرات من تنظيم القاعدة هو إبراهيم العسيري الذي اختبأ لسنوات في اليمن قتل العام الماضي أثناء تصنيع متفجرات متطورة يصعب رصدها. وصرح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته «نحن واثقون من أنه قتل أواخر العام الماضي».

وطبقاً لفريق الأمم المتحدة الذي يرصد الجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، فقد ذكرت عدد من الدول في مجلس الأمن «ان خبير المتفجرات إبراهيم العسيري قتل خلال النصف الثاني من 2017». وجاء في التقرير الذي نشره الفريق الأسبوع الماضي أنه «نظراً إلى الدور الذي لعبه العسيري سابقاً في المخططات ضد الطيران، فإن ذلك يمثل ضربة قوية للقدرات العملاتية» لتنظيم القاعدة.