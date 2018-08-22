فرق هندسية تفكك مئات الألغام في الدريهمي

المصدر: الحديدة - وكالات

فككت فرق هندسية تابعة لقوات الشرعية في اليمن مئات الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الموالية لإيران في مركز مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.

وتواصل الفرق الهندسية انتزاع الألغام الحوثية التي زرعتها بشكل عشوائي في أحياء الدريهمي السكنية، وعند أطراف المديرية خلال فترة سيطرتهم.

وقتل المئات من المدنيين وأصيب عدد مماثل نتيجة الألغام التي تزرعها الميليشيا الحوثية في المناطق التي تجبر على الفرار منها من جراء تقدم قوات الشرعية.

وخلفت ميليشيا الحوثي الإيرانية مئات الآلاف من الألغام في المدن اليمنية التي طردت منها على مدار السنوات الثلاث الماضية، ما جعل عددها الأكبر في بلد واحد منذ الحرب العالمية الثانية «1939-1945».