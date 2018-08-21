سجن شقيق عهد التميمي لرشقه جندياً اسرائيلياً بالحجارة

المصدر: وكالات

قضت محكمة إسرائيلية بسجن شقيق الشابة عهد التميمي التي تحولت إلى رمز فلسطيني بعد صفعها جنديين، إثر إدانته برشق جندي بالحجارة، وفق ما أعلن الجيش الثلاثاء.

وورد في وثيقة المحكمة أنه بما أن وعد التميمي تلقى حكما مع وقف التنفيذ لرشقه بالحجارة جنود إسرائيليين في 2016، حكم عليه بالسجن 14 شهرا جراء حادثة العام 2017 كجزء من اتفاق لتخفيف العقوبة.

ووقعت الحادثة في قرية النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة حيث تسكن عائلة التميمي.

وأطلق سراح عهد (17 عاما) الشهر الماضي بعدما قضت ثمانية شهور في السجن لقيامها بضرب جنديين إسرائيليين أمام منزل عائلتها في الضفة الغربية.