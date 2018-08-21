البحرين: إيقاف اصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين

المصدر: البيان الالكتروني

أوقفت وزارة الداخلية البحرينية اصدار تأشيرات دخول للمواطنين القطريين.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها على تويتر: استنادا إلى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر ، الصادر بتاريخ 5 يونيو 2017 وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة ، تعلن وزارة الداخلية أنه ونتيجة لتمادي السلطات القطرية غير المسئولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين ، فقد تقرر ايقاف اصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين ، ويستثنى من ذلك الطلبة القطريون الدارسون بمملكة البحرين .

كذلك من يحملون تأشيرات مازالت سارية الصلاحية ، مع الإشارة إلى أن الشعب القطري ليس الجهة المقصودة بهذا القرار ، حيث يبقى امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين ولا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسئولة والتي لا تراعي حقوق الجوار أو مباديء القانون الدولي .