التحالف الدولي يحشد لـ«آخر المعارك» ضد «داعش»

المصدر: إسطنبول، دمشق - البيان، وكالات

دفعت الولايات المتحدة بتعزيزات عسكرية ضخمة على خط المواجهة ضد تنظيم داعش الإرهابي لخوض «آخر المعارك» ضد جيوب التنظيم، في ظل تكثيف وجود القوات الفرنسية والأميركية في صحراء دير الزور.

وقال مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية لـ«البيان» إن الحملة العسكرية المرتقبة على «داعش» ستكون بالتنسيق مع الجيش العراقي على الطرف الآخر.

وقال شهود مقيمون في ريف دير الزور إن التنظيم في حالة انهيار تام، بعد أن اشتدت الخلافات بين جناحيه العراقي وما يسمى بـ«المهاجرين»، معتبرين أن المعركة مع التنظيم ستكون سريعة باعتبار الصراعات تسيطر على أجنحة التنظيم.

وحصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات جديدة عن طمس القوات الحكومية السورية الأدلة والحقائق التي تثبت تنفيذها مجزرة الكيماوي في غوطتي العاصمة دمشق خلال أغسطس 2013.

وبحسب المرصد، فإن قوات النظام منذ تثبيت سيــطرتها على غــوطة دمشـــق الشرقية، والانتهاء من عمليات التمشيط والدّهم والاعتقال، تعمل على ملف مجــزرة الكيــماوي.