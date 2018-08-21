السوداني منفذ الهجوم أمام البرلمان البريطاني يمثل أمام القضاء

المصدر: لندن - أ.ف.ب

مثل المهاجم الذي دهس عدداً من الأشخاص بسيارته أمام البرلمان البريطاني أمام المحكمة أمس. ووجهت إلى صالح خاطر (29 عاماً)، وهو بريطاني من أصل سوداني، تهمتين تتعلقان بمحاولة قتل أشخاص من المارة وقتل ضباط شرطة الثلاثاء الماضي.

وأمرت المحكمة، بحبسه عقب جلسة استمرت سبع دقائق. وسيمثل خاطر أمام المحكمة الجنائية في 31 الجاري. وبحسب الإدعاء فإن التحقيقات، توصلت إلى «عدم وجود أدلة» على وقوع حادث، أو عطل ميكانيكي، أو مشكلة طبية، أو اضطراب، أو نية للانتحار، أو أزمة ما في ظروف خاطر الشخصية. وقال الإدعاء إن الحادثة «هجوم متعمّد ومنسق». وأضاف أن اختيار الموقع ومحاولة قتل ضباط شرطة يدلان على أن «المتهم سعى للتعبير عن موقف سياسي». وبالتالي يتعامل المدعون مع القضية «بصفتها متعلقة بالإرهاب».