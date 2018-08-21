المصدر: عدن - وكالات

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، سلالاً غذائية على النازحين في منطقة المحشرة وحارة ياكل، في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

ووزّع المركز 11 طناً و100 كيلوغرام من السلال الغذائية التي استفاد منها 900 نازح. والمساعدات ضمن مشروع توزيع 20 ألف سلة غذائية تستهدف مديريات محافظة الحديدة «حيس - الخوخة - التحيتا - الدريهمي».

وتأتي هذه الجهود المبذولة في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة، ممثلة بالمركز، لليمن إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.