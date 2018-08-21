630 ألف يمني يستفيدون من أضاحي «الهلال»

المصدر: عدن - وام

يستفيد أكثر من نصف مليون يمني من حملة الأضاحي التي بدأتها هيئة الهلال الأحمر في المحافظات اليمنية المحررة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودشنت الهيئة مشروعها لتوزيع 15 ألف أضحية في هذه المحافظات التي تستهدف 630 ألف شخص منها 4500 أضحية للساحل الغربي ومديريات الخوخة والتحيتا والدريهمي بمحافظة الحديدة. كما وزعت الهيئة 900 أضحية على أبناء الشهداء والفقراء والأيتام والنازحين في مناطق الساحل الغربي بمخيم الكود في محافظة أبين.

وتستهدف حملة الأضاحي الإماراتية في اليمن دعم الأسر اليمنية المعوزة، حيث كثف الهلال من جهوده في كافة المحافظات والمدن المحررة قبيل العيد لإدخال الفرحة إلى قلوبهم بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

توجيهات القيادة

وقال سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن توزيع الأضاحي على الأشقاء في اليمن يأتي امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتقديم كافة أنواع الدعم الإنساني السخي للأسر اليمنية وتعزيز قدراتها على مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة انسجاماً مع خطة الإمارات الإغاثية طويلة الأمد في اليمن، وانطلاقاً من مشاعر الأخوة والحرص على تخفيف معاناة اليمنيين جراء الانتهاكات المستمرة لميليشيا الحوثي.

وعبر المستفيدون من حملة الأضاحي عن شكرهم للإمارات قيادة وحكومة وشعباً ولذراعها الإنساني الهلال الأحمر على هذا الدعم السخي وعلى حرصها على إدخال السعادة على قلوبهم وأطفالهم مثمنين جهود الهلال في عدن. واعتبروا توقيت توزيع الأضاحي لفتة إنسانية كريمة من دولة الإمارات التي تشاركنا فرحة العيد. وكانت الإمارات أطلقت مطلع الأسبوع الماضي حملة توزيع الأضاحي تحت شعار «إسعادهم عيدنا» لتشمل 70 بلداً منها اليمن.