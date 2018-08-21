عبدالله الثاني: شجاعة الأردنيين ركيزة لمواجهة التطرّف

المصدر: عمّان-وكالات

أعرب العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عن اعتزازه بشجاعة الأردنيين، ووعيهم الذي يشكل الركيزة الأساسية في مواجهة التطرف، لافتا إلى أن القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية قادرة على مواجهة المخاطر، والتصدي للإرهابيين.

وأضاف خلال استقباله في الديوان الملكي وجهاء وممثلين عن البادية الشمالية والوسطى والجنوبية، في إطار تواصله المستمر مع أبناء الوطن: «أبشر الجميع أننا قادرون على حماية حدودنا من الداخل ومن الخارج، وكلي ثقة بمؤسساتنا العسكرية والأمنية».

وأشاد العاهل الأردني بكفاءة ومهنية الأجهزة الأمنية وبسرعة الإنجاز في كشف الخلية الإرهابية المتورطة في العمل الإرهابي بمدينة الفحيص خلال ساعات، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات السريعة يعجز عنها الكثير من الدول، مؤكدا أن الأردنيين يزدادون قوة وشجاعة في الظروف الصعبة، مشيدا بشجاعة منتسبي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي المصطفوي، والأجهزة الأمنية على ما قدموه من بطولات وتضحيات.

من جهة ثانية، أكد مصدر أردني أن معبر جابر الحدودي مع سوريا سيكون جاهزاً للتشغيل في الأول من سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن أعمال الصيانة لمكاتب شركات التخليص والجمرك ونقل البضائع، التي بدأت قبل أسبوعين، ستنتهي في هذا الموعد.