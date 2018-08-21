الكرد والسنّة يطالبون بضمانات مكتوبة

المصدر: بغداد-البيان

طالب الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيان، المحور الوطني «السنّي»، الكتلة الأكبر بتعهدات وبضمانات مكتوبة، وعدم تكرار تجارب مخالفة الدستور العراقي. وقالت الأطراف الثلاثة في بيان مشترك، إن «المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اجتمعا، مع قيادة تحالف المحور الوطني، لدراسة مباحثات تعزيز بناء السلطات الاتحادية، وآليات تحقيق الكتلة الأكبر، في سبيل إنضاج الرؤية المشتركة للبرنامج السياسي والحكومي للمرحلة المقبلة».

وأضاف البيان إن الأطراف قررت التعاون والانفتاح على بقية الكتل السياسية لغرض تشكيل الكتلة الأكبر، وأن تسهم معاً في سبيل تحقيق البرنامج الوطني الذي يعزز بناء الدولة بعيداً عن التخندقات الطائفية والعرقية.

وبين أن الأطراف المجتمعة اتفقت على أن تتحالف مع الكتلة التي تتفق معها على برنامج سياسي وحكومي واضح للمرحلة المقبلة، مشددة على ضرورة أن تكون تشكيلة الحكومة القادمة بموجب اتفاق سياسي يلتزم بالتعهدات والاتفاقات المبرمة ويتجاوز أخطاء المرحلة الماضية وبضمانات مكتوبة وآليات محددة، وعدم تكرار تجارب مخالفة الدستور والتنصل عن الوعود والعهود غير المنجزة».