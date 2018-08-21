وزير الصحة السعودي: لا حالات وبائية بين الحجاج

المصدر: الرياض - وكالات

أكّد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أنه لم تسجل أي حالة وبائية حتى الآن في موسم حج هذا العام، مشيراً إلى أن أكثر من 30 ألف شخص يعملون لخدمة الحجاج.

وأوضح في تصريحات لقناة «السعودية»، أمس، أن وزارة الصحة تقوم «بتقديم أفضل خدمات صحية لكي ينعم حجاج بيت الله الحرام بأفضل صحة وعافية لإتمام حجهم»، مشيراً إلى أن هناك «تعاوناً وتنسيقاً مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة الدول التي يوجد بها أوبئة أو بعض الأمراض التي تحتاج من الوزارة إلى اهتمام ومتابعة».

وتابع أن هناك فرقاً طبية في منافذ المملكة يوجد بها أكثر من 1750 شخصاً يعملون على فحص الحجاج عند دخول المملكة، والتأكد من سلامتهم من أي مرض وبائي، وعند الشك في أي حالة يتم عزل المريض للتأكد من سلامته وإجراء الفحوصات اللازمة له، مشيراً إلى أن الاستعداد لموسم الحج بدأ منذ انتهاء حج العام الماضي للتعلم من التجارب وتقديم خدمة أفضل.