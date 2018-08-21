خطبة عرفة تصل إلى العالم بـ5 لغات

المصدر: عرفات - واس

استمع ضيوف الرحمن غير الناطقين بالعربية والعالم الإسلامي بأسره إلى خطبة يوم عرفة المبارك بلغاتهم، ما أدخل السرور على القلوب ونقل الأفئدة إلى المشاعر الإسلامية بما تضمنته من هدي وتوجيهات ووصايا.

ومرّت ترجمة خطبة عرفة بست كبائن، في كل كبينة مترجم ذو خبرة عالية بلغته ونظام الترجمة، كما أشرف على هذا المشروع نخبة عالية من الفنيين والمهندسين العالميين في مجال الترجمة والبث الإذاعي، وتمت الترجمة بخمس لغات (الإندونيسية، الأردية، الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية).

وصُمّمت التطبيقات الخاصة بالاستفادة من الترجمات بكل حرفية ومهنية، وذلك ليسهل على المسلمين في بقاع المعمورة الاستفادة من هذا المشروع.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بترجمة خطبة يوم عرفة لموسم حج هذا العام 1439هـ.