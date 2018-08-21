المصدر: الضالع - وام

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عملية توزيع 2500 سلة غذائية بمحافظة الضالع، إضافة إلى توزيع آلاف السلال الغذائية على مختلف المحافظات اليمنية المحررة لدعم استقرار الأسر وعودة الحياة إلى طبيعتها. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك أتم الهلال الأحمر الإماراتي التحضيرات والاستعدادات اللازمة لتنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة خلال أيام العيد لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب المواطنين اليمنيين.

كما بدأ «الهلال الأحمر» توزيع الأضاحي على الأسر اليمنية المتعففة بمحافظة لحج، على أن يتم التوزيع في باقي المحافظات والمدن اليمنية خلال الأيام المقبلة، ولا يزال العطاء الإماراتي مستمراً.