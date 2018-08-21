مقتل جندي من قوات «التحالف» في تحطم طائرة

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده أميركا في العراق، أن أحد أفراده قتل، فيما أصيب آخرون عندما سقطت طائرتهم الهليكوبتر خلال مهمة لمكافحة الإرهاب في العراق، لافتاً إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الحادث وقع بسبب نيران معادية فيما تخضع الواقعة للتحقيق.

وجاء في البيان «انتشلت قوات التحالف جميع الأفراد على الفور بعد الحادث، وجرى إجلاء ثلاثة لمزيد من العلاج».

وقال الكولونيل شون ريان، الناطق باسم التحالف إن الطائرة المحطمة كانت طائرة هليكوبتر عسكرية. وتحطمت طائرة هليكوبتر عسكرية أميركية غرب العراق، قبل أسابيع وقُتل كل الجنود الأميركيين السبعة الذين كانوا على متنها.

وأعلنت الولايات المتحدة أن 5200 من جنودها يرابطون في العراق ضمن التحالف الذي يحارب تنظيم داعش.