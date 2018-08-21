بحث آليات الدعم الإنساني مع المنظمات الدولية

المصدر: عدن - وام

ضمن أنشطة الهلال الأحمر الإماراتي، خلال الأسبوع الماضي، بحث مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن، سعيد الكعبي، مع ممثلي عدد من المنظمات الإغاثية الدولية المتواجدة على الساحة اليمنية آليات دعم الوضع الإنساني الراهن في محافظة تعز والساحل الغربي من خلال آلية عمل مشتركة لتحسين جودة العمل وتقديم خدمات إغاثية أفضل للأسر اليمنية الأشد احتياجا.

وتطرق الكعبي خلال لقائه بالعاصمة المؤقتة - عدن - فريق بعثة الصليب الأحمر الدولي مكتب محافظة تعز آلية التنسيق حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن الإنساني والعمل مع الأمم المتحدة على تخفيف معاناة المحتاجين في مناطق اليمن كافة.