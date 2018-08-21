علاوي يدعو إلى لقاءعاجل لتشكيل حكومة وطنية

المصدر: بغداد - وكالات

دعا زعيم ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي، القوى السياسية الفائزة في الانتخابات العامة لعقد لقاء وطني عاجل يضع الخطوط العريضة لبرنامج وطني موحد وصولاً لتشكيل حكومة وطنية تأخذ على عاتقها تنفيذ ذلك البرنامج.

وقال علاوي، في بيان صحافي: «يعلم الجميع أن نتائج الانتخابات الأخيرة لم تلبِّ طموحات الشعب نتيجة الخلل الكبير الذي صاحبها». وأضاف أن الظروف الحالية التي تحيط بالعراق والمنطقة وربما العالم تستوجب منح الحوارات المدى المطلوب لأجل الوصول إلى تفاهمات حقيقية تفضي للاتفاق حول برنامج حكومي شامل يضع حداً للمشاكل والأزمات القائمة وتأخذ بالحسبان الانتفاضة الجماهيرية المطلبية السلمية التي تعم عدداً واسعاً من المحافظات.

وأعرب علاوي عن تمنياته أن لا نشهد صراعاً جديداً عنوانه الكتلة الأكبر قد تكون تداعياته سلبيةً على الوضع السياسي.