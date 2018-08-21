الحوثيون يستولون على بنك يمني

المصدر: صنعاء - وكالات

مكنت ميليشيا الحوثي الإرهابية قياداتها وعناصرها من أغلب المناصب الهامة والحساسة في بنك التسليف الزراعي «كاك بنك» وفروعه ضمن مخططها للتغلغل في البنوك الحكومية في المناطق المتبقية تحت سيطرتها.

وأكدت مصادر في البنك لـ«وكالة 2 ديسمبر»، إن ميليشيا الحوثي استحوذت على كل المناصب القيادية والحساسة في البنك وفروعه في عمليات منظمة وممنهجة بتغيير الكوادر والموظفين غير المنتمين لها.

تأتي عملية «حوثنة» بنك التسليف الزراعي «كاك بنك» ضمن مسلسل تجريف الوظيفة العامة وإسقاط أغلب الموظفين اليمنيين واستبدالهم بعناصر ميليشيا الحوثي في إطار مخطط السيطرة والتمكين في كل البنوك الحكومية وكافة مؤسسات الدولة.