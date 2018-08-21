المصدر: سقطرى - سبأنت

دشنت مؤسسة سبرة الاجتماعية التنموية بمحافظة سقطرى مشروع كسوة العيد بدعم من الهلال الأحمر الكويتي، يستفيد منه ألف و500 أسرة متضررة من إعصار مكونو والأسر الفقيرة. وفي تدشين المشروع، نوه عضو لجنة الإغاثية اليمنية محمد عيسى بجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وخاصة أثناء إعصار مكونو.

وأوضحت رئيسة مؤسسة سبرة، لينا عبدالله غانم، أن مشاريع الهلال الأحمر الكويتي مستمرة في مختلف المجالات في سقطرى، منها إنارة قرى النائية بالطاقة الشمسية، ودعم الصيادين المتضررين من إعصار مكونو، وتزويدهم بالقوارب، ودعم العيادة الصحية لمراكز مديريتي حديبو وقلنسية، ومشاريع أخرى تلامس واقع الأرخبيل وأبنائه.