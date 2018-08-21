المصدر: عدن - وام

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها وتحديها المخاطر، وتوزيع المساعدات الإنسانية على أهالي قرية المنظر التابعة لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة للمرة الثالثة على التوالي بعد تحريرها حديثاً، وذلك في إطار الدعم الإماراتي المستمر لمساعدة الأشقاء على مواجهة ظروفهم المعيشية وتعزيز قدراتهم على مواجهة الوضع الإنساني الصعب من جراء الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي.

ووزعت فرق الهلال سلالاً غذائية ضمت سلعاً أساسية على أهالي قرية المنظر من أجل تخفيف العبء الملقى على كاهل الأسر في ظل الأوضاع التي يعيشونها من جراء حصار ميليشيا الحوثي الموالية لإيران وممارساتها الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء.