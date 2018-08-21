مصر تشارك 3 دول تدريبات عسكرية بحرية

المصدر: القاهرة - البيان، وكالات

نفذت القوات البحرية المصرية تدريبات مع نظيرتها الإيطالية واليونانية والكورية الجنوبية، في نطاقي الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط والأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

وقال الناطق باسم الجيش المصري، إن التدريبات تأتي «في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز آفاق التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة».

وشاركت عدد من القطع البحرية المصرية مع الوحدات البحرية الإيطالية واليونانية كل على حدة، في تنفيذ تدريبات مشتركة في المتوسط، تضمنت التدريب على حماية الوحدات البحرية أثناء عبورها بالمناطق الخطرة.

وفي نطاق البحر الأحمر، نفذت عدد من الوحدات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تدريباً بحرياً عابراً، تضمن تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري في مكافحة الإرهاب.

كما شمل المران تنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات الإشارية نهاراً وليلاً.

من جهة ثانية، استشهد ضابط في الجيش بانفجار عبوة ناسفة بمدرعته في شمال سيناء، حيث تستمر حملة القوات المسلحة لمكافحة «الإرهاب». وقال مصدر إن الضابط برتبة نقيب قتل غرب مدينة العريش.

إلى ذلك، قدم نائب برلماني استقالته من مجلس النواب، احتجاجاً على حادث غرق طفلين في محافظة السويس (إحدى مدن القناة)، فيما طالبه البرلمان بتأجيل الاستقالة إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى.