المحكمة الاتحادية في العراق تصادق على نتائج الانتخابات

المصدر: Ⅶ بغداد - البيان، وكالات

صادقت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس، على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب.

وقالت المحكمة في بيان إنها دقّقت في الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأصدرت قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة باتفاق الآراء.

وجرت الانتخابات في عموم العراق بتاريخ 12 مايو الماضي، وشابت عملية إعلان النتائج اتهامات بارتكاب عمليات تزوير واسعة، ما اضطر الجهات المعنية في العراق إلى إعادة العد والفرز اليدوي في جميع أنحاء البلاد، باستثناء جانب الرصافة من العاصمة، حيث تعرضت المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع لحريق دمّرها بشكل كامل.