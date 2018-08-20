«المقاومة»: استغلال المدنيين تكتيك حوثي لإطالة معاناة اليمنيين

المصدر: الحديدة - وام

وثّقت المقاومة اليمنية، المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، خلال تقدمها صوب مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، استخدام الحوثيين للمدنيين دروعاً بشرية والألغام الأرضية بشكل عشوائي.

استغلال المدنيين

وتواصل قوات المقاومة تقدمها لتحرير المديرية من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران. وأكد مقاتلو المقاومة اليمنية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن استغلال المدنيين دروعاً بشرية يعتبر تكتيكاً ممنهجاً يعمد الحوثيون إلى استخدامه في جميع المناطق التي تخضع لسيطرتهم، بهدف إطالة معاناة الشعب اليمني.

استراتيجية مدروسة

وأشاروا إلى أنهم يحققون تقدماً ملموساً في الوقت الحالي، وفق استراتيجية عسكرية مدروسة هدفها حماية أرواح المدنيين الذين تتعمد الميليشيا الحوثية استخدامهم دروعاً بشرية، في سبيل تحقيق حالة من عدم الاستقرار في اليمن، ضحيتها النساء والأطفال العزل. وتستهدف العمليات العسكرية تطهير المنطقة بشكل كامل من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها المتمردون الحوثيون أمام المنازل والمساجد والمرافق العامة.