الإمارات توزّع أضاحي العيد على نازحي الحديدة

المصدر: تعز - صلاح صالح

دشن كل من وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، ومستشار محافظة لحج عمر السماط، مشروع أضاحي العيد المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن المساعدات الإماراتية لمخيم النازحين من الحديدة إلى محافظة لحج.

وأشاد القديمي بالدور الإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر الإماراتي في مساعدة النازحين من أبناء محافظة الحديدة في مختلف المجالات، وفي مختلف المخيمات جراء الوضع الذي تسببت به الميليشيا الانقلابية للنازحين.

وأوضح القديمي لـ«البيان» أن التوزيع يستهدف 520 أسرة من النازحين في مخيمات المشقافة والبيطرة وصبر في محافظة لحج، وذلك بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال مسؤول مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظتي لحج وتعز أيمن المعمري، إن المشروع يهدف إلى منح كل أربع أسر أضحية وهي الأضاحي التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي ونفذتها جمعية الفجيرة الخيرية في إطار «عام زايد» في الجمهورية اليمنية.