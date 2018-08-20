قائد قوات التحالف: حريصون على أرواح المدنيين

المصدر: مأرب - وكالات

أكد قائد القوات البرية السعودية، اللواء فهد بن تركي بن عبد العزيز، حرص قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن على أرواح المدنيين وتفادي أي أخطاء أو سقوط أي ضحايا مدنيين، مشيراً إلى أن الميليشيا تحاول خداع اليمنيين.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لجبهات القتال بمحافظة مأرب قام بها عدد من القادة العسكريين لقوات التحالف العربي، إذ أكدوا عمق التعاون مع القوات الحكومية اليمنية في معركة دحر ميليشيا الحوثي.

وبحث رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني اليمني، اللواء الركن محمد علي المقدشي، مع قائد القوات البرية السعودية، سير العمليات العسكرية والخطط المشتركة لتحرير العاصمة صنعاء.