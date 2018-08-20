تنظيم «الإخوان» يفتح قناة مموّلة من قطر منتحلاً اسم عدن

المصدر: عدن - وكالات

ضمن سلسلة الأنشطة التي تقوم بها قطر عبر تنظيم الاخوان في اليمن، جرى انتحال اسم عدن وافتتاح قناة تلفزيونية تحمل اسم (عدن اليوم). وجاء افتتاح القناة بتمويل قطري، حيث تقع تحت إدارة إعلام الإخوان المدار من قبل مركز قناة الجزيرة القطرية.

وحاولت إدارة القناة الإخوانية عدم الإعلان عنها لغرض التشويش على الرأي العام الجنوبي، وعدم كشف أن القناة تتبع «الإخوان» ومموّلة من قطر بشكل مباشر، وتخضع لسياساتها في استهداف الجنوب ونضالات شعبه لتحقيق الاستقلال.

ويقول خبراء إن قطر تمكنت من اختراق من زرع خلاياها الإعلامية داخل مؤسسات إعلامية تابعة للشرعية لتمرير سياسات «الإخوان».

ومن ضمن الاختراقات الإعلامية وجود فريق إعلامي إخواني يعمل لخدمة قطر من دول مختلفة تستخدم المال القطري لتوجيه إعلاميي «الإخوان» ومنظمات محلية لرفع تقارير حقوقية تستهدف التحالف العربي وتعمل لمصلحة قطر وإيران.