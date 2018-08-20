فرق «مسام» تواصل عمليات نزع الألغام في مأرب

المصدر: مأرب - وام

واصلت الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» عمليات نزع الألغام، وتأمين المناطق المكلفة بالنزول إليها في محافظة مأرب شرقي اليمن.

ففي منطقة الجفينة استطاع فريق مسام لنزع الألغام من نزع عشرات الألغام والقذائف والذخائر غير المنفجرة كان قد زرعها الحوثيون قبل انسحابهم من تلك المنطقة ولايزال الفريق مستمراً في عملية البحث حتى تأمين المنطقة بشكل كامل.

وقال قائد الفريق العقيد عبد الله البحري: إن ثلاثة أطقم نازعين تعمل في منطقة الجفينة حسب المعايير الدولية لنزع الألغام والقذائف والذخائر غير المنفجرة، مؤكداً أنهم مستمرون في عملهم حتى تعود المنطقة بشكل كلي للاستخدام من قبل المواطنين والمنشآت الزراعية والصناعية وغيرها.

وفي منطقة ذات الراى باشر الفريق 11 - مسام - أعماله أمس في تلك المنطقة، حيث استطاع خلال اليوم الأول من نزع عبوات ناسفة وألغام مضادة للدروع.

وقال العقيد صالح طريق رئيس الفريق: إن منطقة ذات الراى مفخخة بشكل كامل بالألغام ومن المتوقع أن يصل عدد الألغام في الحقل الواحد إلى خمسمئة لغم.