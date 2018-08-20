التحالف الدولي: القوات الأميركية باقية في العراق

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن التحالف الدولي لمحاربة داعش، إن القوات الأميركية ستبقى في العراق طالما اقتضت الضرورة، للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح الكولونيل شون رايان في مؤتمر صحافي أمس: «ستبقي القوات هناك طالما رأينا أن هناك حاجة لها.. وبعد هزيمة داعش عسكرياً فإن السبب الرئيسي هو جهود تحقيق الاستقرار وستظل هناك حاجة للبقاء لهذا السبب». وفي أبريل أعلن التحالف الدولي لمحاربة التنظيم انتهاء مهام قيادة القوة البرية التابعة لقوة المهام المشتركة في العراق.

وذكر التحالف، في بيان، أوردته وسائل إعلام عراقية، آنذاك، إن إنهاء مهام قيادة القوة البرية التابعة لقوة المهام المشتركة دلالة على انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد داعش.