سياسي ليبي: إجراء الانتخابات نهاية العام أمر مستحيل

المصدر: طرابلس- وكالات

اعتبر الناشط والمحلل السياسي الليبي كمال الشريف ، إن إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري «يكاد يكون أمراً مستحيلاً»، وإن البعثة الأممية باتت مقتنعة بهذا الواقع رغم الجهود التي بذلتها لإقناع كل الأطراف بجدوى خطتّها، مؤكداً أن الأوضاع الحالية والتطورات على الساحة السياسية «تذهب كلها في اتجاه تأجيلها إلى العام المقبل».

وأوضح الشريف في تصريحات أمس، أن الحالة الليبية والأجواء الداخلية غير ملائمة لتنظيم الانتخابات بشكل سليم، في ظل غياب الشروط القانونية بعد فشل البرلمان في المصادقة على مشروع الاستفتاء على الدستور، وعدم وجود ترتيبات أمنية وعسكرية مع استمرار انتشار السلاح والميليشيات، وكذلك غياب أي ضمانات لاحترام نتائجها، بعد تجارب سابقة فاشلة أدت إلى الأزمة الحالية.