إعادة فتح طريق كركوك- أربيل

المصدر: بغداد -البيان

اُعيد بشكل رسمي، أمس، فتح الطريق الرابط بين أربيل وكركوك، الذي أغلق قبل أكثر من 10 أشهر، إثر اشتباكات بين قوات الجيش والبيشمركة، بعد فرض السلطة الاتحادية في محافظة كركوك في 16 أكتوبر الماضي.

نقطة تفتيش

وقال مدير شرطة أربيل العميد عبدالخالق طلعت، خلال مؤتمر صحافي عقده مع الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة يحيى رسول : إن الجانبين لم يبحثا فتح نقطة كمارك بين المحافظتين، لافتاً إلى أن الشرطة الاتحادية ستقوم بالإشراف على نقطة تفتيش في جانب كركوك وشرطة وآسايش أربيل من الجانب المقابل.

وأكد أن الأيام المقبلة ستشهد فتح جميع الطرق المغلقة بين أربيل ومدن وسط وجنوب العراق.

من جانبه، أشاد يحيى رسول بفتح الطريق الرابط بين أربيل وكركوك؛ لما يوفره من انسيابية لتنقل العراقيين.

وأعلنت مديرية مرور محافظة أربيل، أن الطريق تم فتحه.