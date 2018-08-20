رئيس الأركان اليمني يدعو لاستقرار الأداء في الهيئات والدوائر

المصدر: مأرب - سبأنت

حض رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية اللواء الركن طاهر العقيلي، على ضرورة استكمال الترتيبات الفنية والإدارية الضامنة لاستقرار الأداء في الهيئات والدوائر بهيئة الأركان العامة، بما يمكنها من مواكبة متطلبات الواقع الميداني في كل المناطق والوحدات.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده، أمس، بمحافظة مأرب بحضور عدد من رؤساء الهيئات والدوائر بهيئة الأركان العامة لمناقشة جملة من القضايا، أبرزها الانتصارات الكبيرة التي يحققها الأبطال في البيضاء وحجة والحديدة وصعدة ومختلف المحاور والقطاعات.

واستعرض رئيس هيئة التدريب اللواء الركن محمد الردفاني تقريراً حول مستوى تنفيذ برامج التدريب بمعسكرات الاستقبال والمنشآت التعليمية العسكرية والمراكز التدريبية، مؤكداً أن الهيئة تعمل بكل طاقتها لإعداد المقاتلين وتأهيلهم بدنياً ومعنوياً، وبما يلبي الواقع القتالي ومتطلبات المعركة.

واستمع رئيس الأركان إلى تقارير عن سير صرف مرتبات الجيش، مشيداً بالانتظام الذي تحقق في عملية الصرف خلال الأشهر الماضية. وثمّن العقيلي دعم دول التحالف العربي وإسنادها الفاعل للمعركة، لاستعادة الدولة والحفاظ على الأمن القومي العربي وقطع اليد الإيرانية التي تحاول العبث بأمن المنطقة من خلال الجماعات الشيطانية والطائفية.