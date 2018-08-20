المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

تسلّمت القاهرة مصرياً متهماً بخطف طائرة عام 2016 وتحويل مسارها إلى قبرص بعد عامين من محاولات استرداده من الجزيرة المتوسطية، بحسب مصادر أمس.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل القبرصية، أمس: «سلّمت السلطات القبرصية المصري المعتقل سيف الدين محمد مصطفى». وأكد مسؤولون في مطار القاهرة وصوله وسط ترتيبات أمنية مشددة مساء أول من أمس.

كما أصدر النائب العام نبيل صادق بياناً يؤكد إحالة مصطفى «إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات التي تجريها بشأن ما نُسب إليه من وقائع».

وقررت نيابة الاستئناف بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر حبس مصطفى 15 يوماً على ذمة التحقيقات «بتهمة اختطاف طائرة تحت التهديد وتعريض ركابها للخطر»، حسب موقع صحيفة الأهرام الحكومية.