المصدر: بغداد- البيان

أعلن مصدر أمني بمحافظة الأنبار أن عدد عناصر القوات الأميركية الموجودة في قاعدة عين الأسد الجوية ومناطق مختلفة من القاطع الغربي للمحافظة، وصولاً إلى الشريط الحدودي مع سوريا، يقدّر بحدود 11 ألف جندي ومستشار، مجهزين بطائرات مقاتلة متطورة، فضلاً عن أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، قادرة على القيام بأي مهمة قتالية في مناطق الأنبار المختلفة.

وأضاف أن وجود هذه القوات بعلم وموافقة الحكومة العراقية، مبيناً أن القوات الأميركية كثّفت وجودها بالقرب من الشريط الحدودي مع سوريا.

وتسيطر القوات الأميركية على قاعدة التنف العسكرية الواقعة على المثلث بين العراق والأردن وسوريا، إضافة إلى قاعدة عين الأسد الرئيسة في ناحية البغدادي، وسلسلة قواعد منتشرة قرب الشريط الحدودي في الأنبار ونينوى.