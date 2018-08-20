خالد الفيصل: نجاح خطة التصعيد في يوم التروية

المصدر: وام

أعلن الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية نجاح خطة التصعيد في يوم التروية إلى مشعر منى ووصول جميع الحجاج من مكة إلى هذا المشعر .

وكشف الفيصل في مؤتمر صحفي مساء اليوم عن وصول نحو 86 ألف حاج إيراني و300 حاج قطري للأراضي السعودية مرحبا بكل حاج قادم لأراضيها وأنه سيكون محل اهتمام وحفاوة وهذا يشمل كل حجاج بيت الله الحرام .

الى ذلك اكد الفيصل أن الهجوم على المملكة لن يعرقل خدمة الحجيج مشددا على أن المملكة تبذل قصارى جهدها لخدمة البيتين والحجاج والمعتمرين.

وأضاف "هذه البلاد قيادة وحكومة وشعبا تفتخر وتعتز بأن تكون في خدمة ضيوف الرحمن والحجاج والمعتمرين في هذه الأراضي المقدسة فأهلا بهم فيها ونعدهم بأننا لن نستسلم لهذه الهجمات ولن نهتم بهذه الدسائس أو العيون الحاسدة وسوف نمضى في طريقنا لتكون هذه الرحلة الإيمانية رحلة مريحة للحجاج وأن يجدوا في هذه الأماكن ما يتمنوه من راحة وسعادة وهم يؤدون هذا الركن الخامس من أركان الإسلام".

ولفت الى أن عدد الحجاج بلغ 1.999.496 حاجا منهم 1.758.722 حاجا من خارج المملكة و240.747 حاجا من الداخل وأن هذا العدد قابل للزيادة.