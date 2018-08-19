المقاومة اليمنية توثق استخدام الحوثيين للمدنيين دروعا بشرية

المصدر: وام

وثقت المقاومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية خلال تقدمها صوب مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.. استخدام الحوثيين للمدنيين دروعا بشرية و الالغام الارضية بشكل عشوائي .

وتواصل قوات المقاومة تقدمها لتحرير المديرية من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران. واكد مقاتلو المقاومة اليمنية في تصريحات لوكالة أنباء الامارات " وام " ان استغلال المدنيين كدروع بشرية يعتبر تكتيكا ممنهجا يعمد الحوثيون الى استخدامه في جميع المناطق التي تخضع لسيطرتهم بهدف اطالة معاناة الشعب اليمني .واشاروا الى انهم يحققون تقدما ملموسا في الوقت الحالي وفق استراتيجية عسكرية مدروسة هدفها حماية أرواح المدنيين الذين تتعمد الميليشيات الحوثية استخدامهم دروعا بشرية في سبيل تحقيق حالة من عدم الاستقرار باليمن ضحيتها النساء والأطفال العزل.وتستهدف العمليات العسكرية تطهير المنطقة بشكل كامل من الألغام و العبوات الناسفة التي زرعها المتمردون الحوثيون امام المنازل والمساجد والمرافق العامة.