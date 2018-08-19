الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر بيت حانون مع قطاع غزة

المصدر: وكالات

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معبر بيت حانون/إيرز امام حركة الأفراد من قطاع غزة اليوم ما عدا الحالات المرضية.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العام للشؤون المدنية الفلسطينية محمد المقادمة "أن الاحتلال أبلغ الجانب الفلسطيني بإغلاق حاجز بيت حانون اليوم، أمام المغادرين من قطاع غزة، باستثناء الحالات المرضية فيما سيكون مفتوحا أمام جميع العائدين".

وبين المقادمة أن سبب هذا الإجراء المفاجئ حسب ما تم إبلاغهم، هو المسيرة البحرية التي انطلقت مساء أمس في بحر غزة، وكذلك استمرار مسيرات العودة.